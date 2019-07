Les deux menaces après le deal Proximus-Orange

L’accord conclu entre Proximus et Orange Belgium pour le partage, via une coentreprise, du réseau d’accès mobile, qui permettra des économies pour les deux partenaires et un déploiement plus efficace de la 5G en Belgique, n’a pas fait beaucoup de vagues sur les marchés. En fin de matinée, Orange Belgium s’adjugeait 1,1% tandis que Proximus restait stable et Telenet cédait 0,7%.