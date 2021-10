Les entreprises peuvent tester la 5G dans le 1er "lab" belge d'Orange

Le projet anversois est déjà le huitième 5G Lab d'Orange en Europe, mais le premier en Belgique. L'opérateur affirme qu'il y rassemble toutes les connaissances et l'expertise dont il dispose sur les applications de la 5G pour "l'industrie intelligente". D'une part, la société lance un programme permettant aux entreprises de découvrir la 5G et ses applications existantes, et d'autre part, il existe également un programme visant à développer et à tester de nouvelles applications et de nouveaux produits. "Le 5G Lab combine le meilleur de deux mondes: tout le potentiel du réseau de test 5G d'Orange peut être utilisé pour valoriser les processus industriels et le savoir-faire économique des entreprises portuaires dans des cas d'usage très spécifiques", a relevé le ministre flamand des Médias Benjamin Dalle (CD&V), présent à l'inauguration.