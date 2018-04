Les mésaventures américaines des chinois Huawei et ZTE

Les deux fabricants de smartphones chinois sont soupçonnés par Washington d’espionnage au profit de Pékin. Le département du Commerce vient d’interdire aux sociétés US de vendre des composants à ZTE. Une mesure du gendarme américain des télécoms prohibe toute subvention aux deux groupes chinois.

Le rêve américain de Huawei ne se concrétisera pas. La semaine dernière, le groupe de Shenzhen a licencié ses employés aux Etats-Unis, notamment son lobbyiste en chef à Washington. Cette décision entérine ainsi son échec à vendre ses smartphones chez les opérateurs américains, ce qui lui aurait ouvert les portes d’un marché gigantesque. Et lui aurait permis de le rapprocher de son ambition de devenir le numéro un mondial du secteur, devant Samsung et Apple.

L’administration américaine contrecarre les efforts de Huawei dans la 5G.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Mais Huawei s’est heurté aux soupçons du Congrès américain depuis un rapport rédigé en 2012. Après un an d’enquête, les parlementaires avaient conclu que la société chinoise et sa compatriote ZTE représentaient une menace pour la sécurité du pays, en raison de multiples tentatives de voler des secrets industriels et de leurs liens étroits avec le gouvernement de Pékin. Des accusations réfutées fortement.

Depuis plusieurs années, Huawei tentait de convaincre les grands opérateurs mobiles. En janvier, le groupe pensait toucher au but, se préparant à annoncer un accord de distribution avec AT&T. Mais le deuxième opérateur américain avait fait marche arrière à la dernière minute, très certainement en raison de pressions politiques. Quelques semaines plus tard, les discussions avec Verizon, numéro un du marché aux Etats-Unis, avaient également été abandonnées. Selon l’agence Bloomberg, les magasins Best Buy, spécialisés dans l’électronique grand public, auraient par ailleurs décidé de ne plus vendre les smartphones sans abonnement, les ordinateurs et les montres connectées de la marque chinoise.

Et la situation pourrait encore empirer. Mardi 17 avril, la FCC, le gendarme américain des télécoms, a adopté à l’unanimité un projet de réglementation interdisant à l’Etat fédéral de subventionner des groupes télécoms utilisant des équipements de réseaux fournis par des entreprises menaçant la sécurité nationale. Une mesure qui vise, sans les nommer, Huawei et ZTE, déjà exclus des contrats du Pentagone mais qui comptent de petits opérateurs régionaux comme clients.

L’administration US tente aussi de contrer les efforts de Huawei dans la 5G, le futur réseau internet mobile considéré comme une priorité nationale. Début mars, la Maison-Blanche a publié un décret pour torpiller le rachat du fabricant américain de puces Qualcomm par son rival singapourien Broadcom, redoutant des investissements moins importants dans la 5G, ce qui aurait laissé le champ libre à Huawei.

ZTE privé de puces

Également dans le collimateur de Washington, ZTE est frappé depuis le lundi 16 avril par de nouvelles sanctions potentiellement dévastatrices. Le département du Commerce a en effet interdit aux sociétés américaines de lui vendre des composants pour une durée de sept ans, en raison d’une violation de l’embargo sur l’Iran et la Corée du Nord. Cela signifie que le fabricant ne pourra plus acheter les puces de Qualcomm, les écrans de Corning ou encore les systèmes audio de Dolby.