Les partenaires sociaux de Proximus s'accordent sur le plan de restructuration

Le plan de restructuration de Proximus a été accepté lors d’un nouveau vote en commission paritaire après que la CSC ait décidé de le soutenir. La direction peut désormais mettre à exécution son "shift to digital" qui prévoit toujours 1.341 suppressions d’emplois

Clap deuxième. Quinze jours après le rejet par deux des trois syndicats du plan de restructuration "shift to digital" , les partenaires sociaux de Proximus étaient à nouveau réunis ce lundi pour voter la mise en place du fameux plan annoncé en janvier dernier.

Avec cette nouvelle tentative, la direction espérait obtenir au moins 2/3 des 18 voix et ainsi pouvoir faire passer son plan et éviter des réactions virulentes des syndicats. Et elle a réussi son pari, ayant pu compter, cette fois, sur 15 voix "pour". C'était toutefois loin d’être gagné.