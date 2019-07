Les syndicats craignent 108 pertes d'emploi chez Proximus

Dans le brouillard depuis une semaine, les syndicats tentent d’en savoir un peu plus sur ce qui devrait sortir de cette fameuse rencontre. "En épluchant le dossier, on ne voit qu’un transfert d’activités possible. Il s’agit d’un service qui est en charge de l’entretien du réseau GSM. Il compte 108 travailleurs, principalement des ingénieurs et des techniciens. Notre crainte est que cette activité soit sous-traitée en externe et que ces emplois soient donc menacés", explique encore le syndicaliste libéral confirmant les craintes énoncées la semaine dernière par son homologue flamand de la CGSP.