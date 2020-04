Les syndicats de Proximus plutôt satisfaits des premiers mois de Guillaume Boutin

"Madame Leroy était beaucoup plus formelle. Guillaume Boutin donne un ton plus dynamique et jeune."

Vision à long terme

Si on ne se mouille pas trop donc, le sentiment global sur les premiers pas du jeune patron semble assez positif. Ce qui marque, c’est le changement de style entre le nouveau patron et sa prédécesseure, Dominique Leroy. "Il y a effectivement une différence claire dans les discussions. Madame Leroy était beaucoup plus formelle. Guillaume Boutin donne un ton plus dynamique et jeune", assure Laurent Malengreau.