Louvain teste toutes les possibilités offertes par la 5G

Ce projet pilote - une collaboration entre l'opérateur télécom Telenet, la ville de Louvain, la KU Leuven, et l'institut de recherche IMEC - souhaite dresser l'inventaire des possibilités offertes par la 5G . Les 17 pylônes de transmission ont été installés à différents endroits de la ville, notamment à proximité du site IMEC, du campus des ingénieurs de l'université de Louvain, du site De Hoorn près du Vaart et du parc d'entreprises d'Haasrode.

Il s'agit d' un réseau 5G privé, ne permettant pas aux habitants de Louvain de l'utiliser sur leur smartphone. "Le déploiement de cette technologie novatrice est à nouveau un bel exemple de collaboration à Louvain. Il nous permet de poursuivre notre développement en tant que Smart City et de trouver ensemble des solutions au service de la mobilité et de la sécurité au sein de notre ville. Nos chefs d'entreprise pourront également à terme utiliser les innombrables possibilités qu'offre ce réseau", s'est réjoui le bourgmestre socialiste flamand de la ville, Mohamed Ridouani.

Des expérimentations concrètes

La police de la ville, de son côté, en a profité pour installer et tester des caméras sans fil pour lutter contre les nuisances. Facilement déplaçables, ces caméras diffusent des images nettes, rapides et en haute résolution permettant d'identifier plus facilement les contrevenants comme dans le cas de dépôts clandestins.