Malgré le confinement, Telenet démarre solidement l'année

Baisse des revenus et de l’Ebitda attendue

Au niveau financier, les chiffres sont également à la hausse. Les revenus pour ce premier trimestre étaient de 653 millions d’euros, soit une croissance de 4% . L’ Ebitda ajusté est, lui, en hausse de 8% et affiche désormais 345,6 millions d’euros. Sur base de ces résultats, le groupe annonce être " bien positionné pour l'avenir et pour naviguer à travers les impacts Covid-19 ".

Tout comme chez Proximus, l’opérateur flamand s’attend toutefois a davantage ressentir les effets de la crise sanitaire dans les prochains mois. "L'impact de la pandémie mondiale de Covid-19 sur nos états financiers, qui est resté relativement limité au 1er trimestre 2020, devrait être un peu plus marqué au 2e trimestre 2020 et le reste de l'année", explique Erik Van den Enden, le CFO de Telenet. "Surtout si l'on considère l'exposition de notre filiale De Vijver Media aux marchés plus cycliques des médias et de la publicité ".