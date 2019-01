Menace sur l'emploi dans les centres d'appels de Proximus

Le "plan de transformation" de Proximus (240 millions d’économies dans les trois ans, 1.900 emplois supprimés) a des effets indirects sur ses sous-traitants. Selon le Setca, plus de 1.500 emplois sont menacés dans les call-centers externes travaillant pour Proximus, comme Mifratel, Ikanbi, IPG, B-connected, Call Excell et d’autres plus petits.