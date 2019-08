Mobile Vikings lance une offre "data only"

Mobile Vikings repart à l’attaque. L’opérateur mobile a décidé de lancer une offre "data only". L’offre propose ainsi d’obtenir 8GB de data pour 15 euros. Et c’est tout, pas de minutes d’appel ni de SMS. L’utilisateur peut toutefois évidemment continuer à recevoir des appels et SMS et utiliser les numéros d’appel gratuits et d’urgence. Cette nouvelle offre vise particulièrement les jeunes, qui sont la principale cible de Mobile Vikings. Ces derniers sont toujours plus nombreux à préférer les applications comme WhatsApp ou Messenger pour communiquer.