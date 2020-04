Moins de 20% des données 5G seront utilisées pour les médias

Malgré les timides débuts de Proximus dans le lancement de la 5G, un déploiement massif est encore (très) loin. Entre les normes d’émission à revoir à Bruxelles, l’absence de gouvernement pour lancer la mise aux enchères du spectre et la possible arrivée d’un quatrième opérateur, les embûches sont encore nombreuses . Afin de complexifier encore un peu plus les débats, la manière de partager les revenus, lorsque la vente aux enchères sera réalisée, pose aussi pas mal de soucis.

Pourquoi? Car les entités fédérées souhaitent plus que les 20% reçus lors de la vente du spectre 4G. Le Fédéral avait récupéré le reste. Elles estiment désormais que plus de 20% du trafic en données mobiles se fait pour consulter les médias (plateformes de streaming comprises), une compétence dont elles ont la gestion.

La data 5G principalement pour le BtoB

Afin d’être le plus complet possible, Capgemini a fait le même exercice mais en ne s’intéressant plus aux volumes de données mais aux revenus générés. "Les chiffres pour les médias sont alors de 7,94% et 28.2%."

On est donc loin des 50% que certains réclamaient pour les entités fédérées. Reste désormais à savoir laquelle de ces quatre estimations est la plus légitime pour établir la clé de répartition.