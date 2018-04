Nethys souligne que VOO n'est pas à vendre

La semaine dernière, les opérateurs télécoms Orange et Telenet avaient montré leur vif intérêt pour VOO , marque commerciale de Nethys et Brutélé. Mais Nethys souligne que le câblo-opérateur n'est pas à vendre .

Pour rappel, le groupe Orange avait émis son intention, dans une lettre adressée à Stéphane Moreau le 26 mars dernier, de présenter "une offre chiffrée" pour un rapprochement des activités télécoms et médias. "Nous considérons que les atouts respectifs de nos deux groupes, leurs ambitions en Wallonie et leur complémentarité offrent une opportunité unique de combiner nos forces pour donner naissance à un acteur majeur au sud du pays et contribuer au développement numérique de la région", avaient écrit Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgique, et Gervais Pellissier, directeur général délégué en charge de la zone Europe pour Orange Groupe.