Orange Belgium finalise l'acquisition de l'intégrateur ICT BKM

La société de télécommunications Orange Belgium a officiellement repris mardi Upsize et ses filiales BKM et CC@PS. Grâce à cette transaction, Orange Belgium entend renforcer sa position sur le marché des entreprises .

BKM est un intégrateur ICT disposant d'une expertise sur le marché des PME et des entreprises en Belgique. BKM propose des solutions ICT de qualité dans quatre domaines d'expertise: solutions de collaboration et communications unifiées (UCC), solutions IT et de sécurité, solutions documentaires et visuelles et solutions de connectivité.