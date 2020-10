Orange Belgium sur un nuage après avoir battu le marché

Prévisions

Un bilan trimestriel solide donc qui permet à Orange de maintenir ses prévisions pour 2020 : une légère diminution du chiffre d’affaires, un Ebitdaal compris entre 310 et 330 millions d’euros et une légère baisse des investissements (eCapex).

Pour David Vagman d’ ING ("acheter"; 29 euros), il semble de plus en plus probable que l’Ebitdaal se situe finalement au milieu de la fourchette des prévisions, si pas légèrement au-dessus ce qui donne de la marge à la hausse pour le consensus fixé à 317 millions d’euros. "Nous n’attendons pas de surprise au 4 e trimestre, le momentum dynamique de l’Ebitda devrait se poursuivre."

Degroof à l'achat

Chez KBC Securities, Ruben Devos ("acheter"; 23 euros) est plus optimiste encore. Il estime que le groupe se trouve sur la bonne voie pour atteindre la partie supérieure de la fourchette, soit 325 millions d’euros environ. "A plus long terme, nous tablons sur une croissance des revenus des services mobiles et sur la poursuite de l’amélioration au niveau du câble, ce qui se traduira en une croissance annuelle moyenne estimée du bénéfice par action de 32% entre 2019 et 2022."