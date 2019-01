Orange France face à une amende salée, faute d'ouverture à la concurrence

Ne respectant pas les obligations d’ouverture de son réseau fixe à autrui, l’opérateur se voit menacé de payer jusqu’à un milliard d’euros d’amende en France. Ironique, quand on sait que c’est précisément la bataille qu’il mène au niveau belge depuis de longs mois, afin de pouvoir proposer internet et télé via l’infrastructure de ses concurrents.

Alors qu’Orange n’a de cesse d’appeler à des conditions d’accès plus favorables aux réseaux fixes de Telenet et Voo qu’il utilise pour fournir internet et télé en Belgique, l’opérateur télécoms se retrouve désormais dans la position complètement inverse outre-Quiévrain.

Le gendarme français des télécoms (Arcep) l’y accuse en effet de ne pas respecter ses obligations vis-à-vis de ses concurrents lorsqu’il leur met à disposition son réseau cuivré historique, rapportaient mardi nos confrères des Echos, à l’image d’une pratique que le groupe a pourtant longtemps pointé chez nous, avant d’être entendu par le régulateur belge des télécoms (IBPT).

1 milliard € L’Arcep menace Orange d’une amende de 5% de son chiffre d’affaires en France, soit près d’un milliard d’euros.

Concrètement, de par son statut d’héritier du réseau historique cuivré de France Télécom, déployé dans les années 70, Orange est tenu de laisser accéder les autres acteurs du marché à ses infrastructures, ceux-ci ne pouvant pas déployer un million de kilomètres de câbles, couplé à 15 millions de poteaux, dans des délais et à un coût raisonnables. Et puis, cela n’aurait tout bonnement pas de sens, comme le soulignait récemment sur le plateau d’RTL Michaël Trabbia, CEO d’Orange Belgique, à l’image du déploiement de multiples réseaux autoroutiers parallèles par exemple.

Sauf que voilà, sur ce point, le bât blesse, car Orange n’est vraisemblablement pas à la hauteur en termes de délais, de qualité ou de service après-vente à l’égard de ses concurrents, évoque le gendarme des télécoms.

Résultat, l’Arcep demande au groupe piloté par Stéphane Richard de rentrer dans les clous incessamment sous peu, et ce, avec des seuils définis à respecter chaque trimestre de l’année à venir.

Et mieux vaut obtempérer… Car, que guette l’opérateur en cas de manquement? Une possible sanction… particulièrement salée. L’amende maximale encourue évoquée dans le dossier est de quelque 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise en France, entend-on, soit pas moins d’un milliard d’euros environ.

Aussi pointé du doigt sur le service universel

Une douche froide qui vient appuyer une première expérience désagréable pour le groupe français, intervenue il y a trois mois de cela à peine, suite à une mise en demeure sur son obligation de "service universel" (concernant 2 millions de foyers environ), soit, pour toute personne le demandant sur le territoire, le droit à un raccordement fixe au réseau ouvert au public, et à la fourniture d’un service téléphonique "de qualité, à un tarif abordable", tel que le définit l’Arcep lui-même. En cause de ce coup de sifflet, des chutes de poteaux à terre et des câbles cassés, qui ont multiplié les coupures pour les utilisateurs.

Depuis, Orange a réagi. En sus de 30 millions de lignes à remettre d’aplomb, Stéphane Richard a annoncé fin novembre à nos confrères des Echos le recrutement de 200 techniciens supplémentaire, couplé à une hausse de 17% du budget de maintenance par rapport à celui de 2017, alors d’environ 500 millions d’euros.