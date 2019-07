Orange et Proximus vont partager leur réseau d'accès mobile

Proximus et Orange Belgium vont partager le réseau d'accès mobile d'ici la fin de l'année. Un accord qui doit permettre notamment un déploiement plus rapide de la 5G en Belgique.

Proximus et Orange Belgium vont partager leur réseau d'accès mobile d'ici la fin de l'année. Cette démarche vise à permettre aux deux entreprises de répondre à la demande croissante des clients en matière de qualité de réseau mobile et d'une meilleure couverture intérieure.

Plus concrètement, le communiqué explique que: "L’accord de partage actif visé prévoit la consolidation des réseaux d’accès radio existants de Proximus et Orange Belgium (pylônes, antennes, radios, stations de base, etc.) en un réseau commun partagé. Le partage concernera toutes les technologies (2G/3G/4G/5G)."

Cela permettra également un déploiement plus rapide et plus complet de la 5G en Belgique. On ignore encore les conséquences pour l'emploi chez Proximus, où un plan de restructuration a été annoncé en début d'année prévoyant le départ de 1.900 personnes.