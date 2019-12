Orange lance des premiers tests de la 5G dans le port d'Anvers

Les sociétés présentes dans la zone pourront donc tester des premières applications et découvrir l’intérêt des niveaux de latence minimale et d’une vitesse de téléchargement très largement boostée. Les tests déjà réalisés ont permis à Orange d’atteindre des pics de vitesse de téléchargement de 1,49 Gbps et de latence de 7 millisecondes. "Cela correspond à des débits jusqu’à dix fois plus élevés et une latence réduite facilement de moitié, voire plus", indique le porte-parole d’Orange.