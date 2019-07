Orange lance une nouvelle offre attendue mais qui devrait titiller la concurrence

L’opérateur l’annonçait depuis des mois, l’offensive est donc officiellement lancée. Le télécom vient d’annoncer officiellement son lancement "internet only", une offre donnant un accès uniquement à internet de façon illimitée à partir de 42 euros par mois annonce le groupe. Comme pour toutes ses offres, elle est toutefois associée à un abonnement mobile . "Pour un client mobile Orange, l’Internet ultra-rapide et illimité à la maison ne coûtera donc que 34 euros de plus, et seulement 24 euros pour les clients Aigle", explique dans son communiqué le groupe.

Avec ce pack Love Duo, l’ambition du groupe est claire, toucher les "cord-cutters" , les consommateurs qui ne sont plus vraiment attirés par la télévision traditionnelle et habitués aux géants comme Netflix, HBO ou les plateformes de vidéos en replay comme AUVIO ou VRT NU.

La nouvelle offre permet un peu plus encore de flexibilité. Au fil du temps, cette politique est devenue une priorité chez l’opérateur. "On continue à casser les conventions des télécoms en offrant véritablement le choix aux consommateurs", explique dans le communiqué, Michael Trabbia, le CEO d’Orange Belgique. "Les clients ont la possibilité de choisir un pack réellement adapté à leurs besoins: avec ou sans télévision, avec ou sans téléphone fixe, avec un peu de data, beaucoup, ou même 100% illimité".

"Répondre à une demande"

Orange ayant largement communiqué dessus, l’arrivée de cette nouvelle offre était donc scrutée de près. Pour Stefaan Genoe, analyste chez Degroof-Petercam et spécialiste du secteur, elle correspond aux attentes. "Avec une offre internet implicite à partir de 24 euros, ils sont plus accessibles que leurs concurrents directs. C’est donc un nouveau produit qui devrait répondre à une demande du marché". Bien que Telenet ou Proximus disposent déjà d’offres "internet only", celles-ci ne sont pas vraiment mises en avant par les opérateurs, qui préfèrent plutôt "pousser les consommateurs vers leurs offres plus larges", explique encore le spécialiste. Mais si l’offre doit donc trouver son public, il faut néanmoins la relativiser son impact concret, en tout cas à court terme. "Ils visent en priorité un marché jeune qui ne souhaite plus spécialement la télévision. Cela correspond pour le moment à 10 voire 15% du marché. Mais cela reste une partie du marché assez essentielle puisqu’elle va continuer à grandir dans les années à venir", explique encore Stefaan Genoe.