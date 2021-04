Orange ne relève pas son offre sur Orange Belgium

Soutenu par le rapport d'un expert indépendant, Orange maintient le prix de 22 euros par action pour son OPA qui débute demain.

Grosse déception pour les investisseurs qui misaient sur une hausse du prix de l’offre publique volontaire lancée par le groupe Orange sur sa filiale belge, Orange Belgium . Même le marché anticipait une majoration: depuis de nombreuses semaines, le titre se traite au-dessus du prix proposé de 22 euros par action. Ce prix sera même réduit à 21,5 euros si la distribution d’un dividende de 50 centimes par action est approuvé. L’OPA débute demain et se terminera en principe le 23 avril.

Opposition de Polygon

On se souviendra que Polygon qui détient 5,29% du capital de l’opérateur belge valorisait les actions dans une fourchette comprise entre 32 à 36 euros voire même 45 euros dans l’hypothèse d’une vente de ses mâts de téléphonie.

Le groupe Orange qui détient 52,91% du capital campe donc sur ses positions malgré la grogne manifestée par Polygon. Il justifie le prix de 22 euros après utilisation de plusieurs critères: actualisation des flux de trésorerie futurs, évolution historique du cours et objectifs de cours des analystes.

Expert indépendant

Degroof Petercam qui a été désigné comme expert indépendant par les administrateurs indépendants de la société cible aboutit dans son rapport à des conclusions similaires en termes de valorisation.

Via la méthode de valorisation par actualisation des flux de trésorerie futurs, l’expert arrive à un prix fixé entre 15,60 euros et 22,30 euros, avec un point médian de 18,50 euros. Sur base de l’analyse des multiples de sociétés cotées comparables, utilisée à titre secondaire, le prix se situe entre 15,60 euros et 22,90 euros avec un point médian de 19,20 euros.

En conclusion, Degroof Petercam considère que "le prix de l’offre ne méconnaît pas l’intérêt des actionnaires minoritaires".

Le prospectus précise que la méthode de valorisation par l’analyse des multiples des transactions précédentes et l’analyse de la prime de l’offre publique basée sur les offres publiques d’acquisition dans le secteur européen des télécommunications n’ont pas été retenues comme méthodes de valorisation ou comme références. L’expert précise toutefois que dans le cas des multiples des transactions précédentes on aboutit à point médian de 27 euros et que l’analyse de la prime dans des OPA donne une valeur de 20,3 euros.

Offre de reprise

Reste à voir maintenant quelle sera la position de Polygon qui détient 5% du capital et qui a fait appel aux services de Deminor, et celle de Boussard et Gavaudan qui en possède 3%.