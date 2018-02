Orange peine à convaincre la Bourse

De mémoire de boursier, on n’a pas souvenir d’un si modeste résultat en quinze ans. Le groupe cible pour justifier ce recul l’impact préjudiciable de la perte de chiffre d’affaires provenant des MVNO (opérateurs mobiles virtuels) et les répercussions de la réglementation de l’itinérance au sein de l’Union européenne notamment.

Guidance rassurante

De plus, Orange Belgique se fixe un objectif ambitieux en 2018. Il prévoit une hausse de son chiffre d’affaires total des services en 2018 pour la 3e année de suite et un Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté situé entre 280 et 300 millions d’euros. En 2017, il s’était élevé à 302,2 millions d’euros, en repli par rapport aux 315,7 millions d’euros un an auparavant.