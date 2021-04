"Orange pourrait attendre un an avant de lancer une OPA majorée sur sa filiale"

Face au bulldozer français - Orange pèse 27 milliards d’euros en bourse contre 1,3 milliard pour sa filiale belge - Polygon Global Partners mène la résistance. La société d’investissement qualifie l’offre de "dérisoire" et estime que l’action vaut au moins 40 euros .

Bloquer les ambitions d'Orange

Son arme principale : une participation de 5,3% qui empêchera Orange de lancer une offre de reprise suivie d’une radiation de la cote, une ambition clairement affichée par le groupe français. Polygon s’est adjoint les services de Deminor . Des actionnaires minoritaires font figure d'engagés volontaires et ont mandaté l’avocat Laurent Arnauts pour les représenter.

Quant aux analystes financiers , ils ont, à ce stade, et dans leur toute grande majorité recommandé d’apporter les titres à l’offre.

Assez courageusement, un seul d’entre eux, David Vagman d’ ING estime depuis bien avant le lancement de l’OPA que le titre Orange Belgium vaut bien plus.

Attendre un an

On se souviendra qu’hier, mardi, Orange a affirmé haut et fort que le prix de 22 euros était définitif. David Vagman souligne que cette déclaration n’est pas liante, mais il la voit comme une réponse rapide et brutale à Polygon ce qui, à ses yeux, semble indiquer qu’il n’y a pas beaucoup de place pour la négociation.