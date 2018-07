Orange poursuit sa progression dans l'internet et la télé

14.000 , c'est le nombre de nouveaux clients qu'a attiré Orange Belgique avec son offre "Love" au deuxième trimestre de l'année. Résultat, l'opérateur peut désormais se vanter d'une base de quelque 136.000 abonnés, un an et demi environ après son incursion dans ce créneau.

Quand l'EBITDA consolidé est lui en baisse, à 127,3 et 66,7 millions d'euros aux premier et second trimestres, contre 146,5 et 78,1 millions d'euros il y a un an encore.