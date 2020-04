Orange veut revoir son dividende à la baisse

L'opérateur télécom compte proposer un dividende à 0,5 euro par action, soit dix cents de moins que prévu. Orange assure néanmoins que la crise liée au coronavirus aura un impact négatif modéré sur son chiffre d'affaires, et un effet plus limité sur l'Ebitda.

À l’heure du confinement, le dernier bilan en date des résultats d’ Orange , publié ce jeudi, est forcément un peu différent des présentation habituelles. Une bonne partie de la communication est consacrée au contexte particulier lié au coronavirus. Et dès la première ligne, le message est sans détour. " Les mesures de confinement pèsent sur la dynamique commerciale et opérationnelle ", peut-on lire.

Toujours plus de clients

La pandémie de coronavirus Covid-19 frappe de plein fouet la vie quotidienne des Belges et l'économie. Quel est l'impact du virus sur votre santé et sur votre portefeuille? Les dernières informations et les analyses dans notre dossier.

Impact modéré sur le chiffre d’affaires

Au niveau des perspectives, le groupe préfère ne pas trop s’avancer face à l’importante incertitude. L’opérateur précise néanmoins que la crise actuelle aura "un impact négatif modéré sur le chiffre d'affaires, et un effet plus limité sur l'Ebitda, compte tenu de la faible incidence des revenus de la vente de terminaux, des SMS et de l'itinérance sur l'Ebitda, et des efforts de maîtrise des coûts", précise Orange.