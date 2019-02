Pas d'accord sur la 5G en Belgique

Des divergences de vues entre les différents niveaux de pouvoir auront eu raison du dossier qui devait aboutir ce mercredi. L'arrivée d'un quatrième opérateur télécoms dans notre pays est, elle aussi, bloquée.

Le dossier des enchères sur les bandes de fréquence n'a pas mis tout le monde d'accord ce mercredi matin en comité de concertation. La mise aux enchères des bandes de fréquence doit permettre, entre autres, de déterminer qui, sur 20 ans, pourra utiliser quelle partie du spectre existant pour fournir 2G, 3G, 4G et 5G. Ces enchères devaient démarrer début 2020.





La mésentente entre les différents niveaux de pouvoir repousse donc cette échéance à bien plus tard. Les Régions exigent toujours au préalable qu'on s'entende sur la répartition des recettes, selon le ministre en charge des Télécoms, Philippe De Backer (Open Vld). Il se dit aussi très déçu par ce coup de frein qui "bloque l'avenir économique de notre pays". La clé de répartition 80/20 utilisée lors de la dernière procédure d'octroi ne convient en effet plus aux entités fédérées qui demandent une part plus importante du gâteau.

Le prochain rendez-vous avec la 5G est fixé après les élections du mois de mai et la formation du prochain gouvernement.

Vue en plein écran Philippe De Backer (Open Vld), ministre fédéral des télécoms ©Photo News

Pour rappel, une fois que le comité ce concertation a donné son feu vert, l'attribution des bandes de fréquence doit encore être avalisée par le Conseil d'Etat avant un vote au Parlement. Ce n’est qu’une fois ce long processus terminé, et toutes les étapes validées, que les enchères pourraient commencer. L'arrivée d'un hypothétique concurrent à Proximus, Orange et Telenet aura donc du retard. "J'avais proposé de donner notre feu vert à la mise aux enchères et de mener les discussions sur la répartition par la suite. Mais ce n'était pas possible. Maintenant, nous risquons de perdre 2 ans", a pointé Philippe De Backer. "C'est vraiment dommage et ça témoigne d'une vision à courte vue."