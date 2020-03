Pour l'institut de référence mondiale, il n'est pas nécessaire de renforcer les normes sur les ondes télécoms

C’est le genre de rapport qui a de quoi donner le sourire aux opérateurs télécoms belges. La Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) a publié mercredi un nouveau rapport de recommandations sur les fréquences des antennes . Si l’info n’a pas fait beaucoup de bruit, elle n’en reste pas moins importante dans le débat toujours aussi musclé autour des normes d’émissions actuelles des infrastructures télécoms. Pas vraiment connu du grand public, l’ICNIRP est l’institut de référence lorsqu’il s’agit de parler de normes d’émissions. Ses recommandations sont aujourd’hui suivies par l’Organisation mondiale de la Santé et la majorité des pays européens. Datant de 1998, son dernier rapport de recommandations avait toutefois bien besoin d’une petite mise à jour.

Au final, l’ICNIRP confirme sa position datant déjà du siècle dernier en s’appuyant désormais "sur plus de vingt années d’études scientifiques supplémentaires". Pour toutes les fréquences actuellement utilisées, aucun changement majeur n’est indiqué . La recommandation est donc toujours la même: éviter de dépasser une émission de plus de 41,2 Volt/mètre.

L’ICNIRP précise toutefois qu’il n’y a pas suffisamment d’études pour établir un lien entre l’exposition à des ondes et le développement de cancer, d'hyperélectrosensibilité ou de problème d’infertilité. La principale conséquence possible au-delà des normes indiquées est un échauffement du corps. Aujourd’hui en Belgique, chaque Région dispose de sa propre réglementation sur la question. La Région bruxelloise est aujourd’hui la plus restrictive avec une norme maximale cinquante fois plus importante que l’ICNIRP, faisant d’elle l’une des plus restrictives d’Europe.