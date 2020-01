Pour sa stratégie digitale, Telenet mise sur BeCode et des universités

Des formations chez BeCode seront prévues afin d’accompagner les travailleurs. Dans un premier temps, ils seront 200, issus des départements informatiques et des données, à suivre des cours de (re) mise à niveau. " Nous allons également engager 25 personnes par an dans ces services. Ils suivront également une formation chez BeCode. Nous allons aussi ouvrir les formations à d’autres profils ", assure-t-on du côté de Telenet.

Diversification pour BeCode

Ce travail en collaboration avec des employés est une première pour BeCode qui, jusqu’ici, ne formait que des demandeurs d’emploi. " Mais c’est une nouveauté qui a du sens ", glisse Karen Boers, la CEO de BeCode. " Former des personnes ayant un emploi permet de les garder à niveau et éviter qu’ils ne se retrouvent dépassés et finalement mis sur le carreau ", explique la responsable de l’école de codage, qui retrouve dans ce nouveau partenariat un intérêt autre que financier.

"Aujourd’hui, la formation a évolué. On ne peut plus se dire qu’on est formé pour la vie une fois que l’on sort de ses cinq années d’études."

Outre l’école de codage, Telenet a également ouvert son partenariat à trois universités belges qui auront également accès aux formations et connaissances de l’académie. "Des formations seront proposées pour des personnes ayant terminé leurs études", assure Oberdan Leo, le vice-recteur recherche et développement de l’ULB. "Aujourd’hui, la formation a évolué. On ne peut plus se dire qu’on est formé pour la vie une fois que l’on sort de ses cinq années d’études".