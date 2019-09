Pourquoi Leroy n'est plus la bienvenue chez KPN? Juste une question de timing

KPN ne souhaite plus travailler avec Dominique Leroy. Selon la communication officielle du groupe néerlandais, la seule raison est l’incertitude sur le timing de l’enquête belge.

Dominique Leroy n’est donc plus la bienvenue chez l’opérateur néerlandais KPN. Ce matin, le groupe a annoncé préférer se passer des services de la désormais ex-CEO de Proximus . Comment l’expliquer? le groupe se range derrière une seule explication: l’incertitude liée à l’enquête menée à l'encontre de Dominique Leroy sur un possible délit d’initié.

Pour rappel, début août, Dominique Leroy avait vendu un peu plus de 10.000 actions Proximus (pour une valeur de 285.000 euros), au moment où l’avenir professionnel de la patronne du groupe télécom belge était encore incertain. Or, KPN est soumis au contrôle du régulateur néerlandais des marchés financiers et ce couac tombe mal pour lui.