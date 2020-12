Pourquoi Orange s’intéresse à Orange...

L’action de l’opérateur n’a effectivement plus connu un tel niveau depuis cinq ans. Dans les couloirs de l’opérateur, la possibilité d’un rachat se chuchote depuis des années. L’information a néanmoins quelque peu surpris , en témoigne notamment le communiqué de presse d’Orange Belgique, tombé mercredi peu avant 23h et se contentant de confirmer la prise de connaissance de la sortie de la maison mère. "Le Conseil d’administration d’Orange Belgium se réunira dans les meilleurs délais pour prendre connaissance et examiner le contenu de l’offre conformément aux dispositions légales", explique Orange Belgique.

Suite logique

Le message est néanmoins clair: le marché belge, bien qu’un chouia complexe, intéresse Paris. Le mouvement n’est d’ailleurs pas tout à fait neuf et suit l’historique de l’opérateur sur nos terres. Entré discrètement via Mobistar, le groupe joue à visage découvert sous le nom d’Orange depuis seulement quatre ans . Depuis, le travail réalisé a permis de faire d’Orange un véritable challenger qui aime bousculer les lignes, surtout du côté des prix. "Cette annonce prouve l’importance qu’accorde le groupe au marché belge. Orange compte visiblement rester longtemps ici", assure notre source.

"Une OPA permettrait à la direction d’avoir les coudées franches pour ce genre de décisions et ne plus être tributaire de votes opposants lors d’assemblées générales extraordinaires."

En position pour le rachat de VOO

Le prix de vente devrait tourner autour des deux milliards d’euros. Rien d’effrayant, VOO - et surtout son réseau - étant particulièrement attractif pour un opérateur comme Orange, ne disposant pas de telles infrastructures. Un tel investissement ne se décide toutefois pas sur un coup de tête et une telle opération pourrait refroidir certains actionnaires. "Une OPA permettrait à la direction d’avoir les coudées franches pour ce genre de décisions et ne plus être tributaire de votes opposants lors d’assemblées générales extraordinaires", analyse David Dupont, spécialiste attentif du secteur. "C’est effectivement une possibilité mais le processus de vente de VOO s’annonce encore long. Beaucoup de choses peuvent encore se produire", glisse notre autre source. Vu la tournure du dossier ces derniers mois, difficile effectivement de lui donner tort.