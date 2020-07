Pourquoi le sort de Bics (Proximus) s’écrit dans l'indifférence sur les marchés

Valorisation

Les deux actionnaires minoritaires Swisscom (22,4%) et le sud-africain MTN (20%) seraient prêts à vendre leur participation. L’acquéreur potentiel souhaitant devenir majoritaire, Proximus pourrait, de son côté, ramener la sienne à 49% et donc céder 8,6%.

Fin de l’année dernière, les participations combinées de Swisscom et de MTN étaient évaluées entre 320 millions et 450 millions d’euros. Cela valorisait la participation de Proximus entre 435 et 610 millions d’euros et le bloc de 8,6% entre 65 et 92 millions d’euros. Un montant qui reste toutefois marginal par rapport à l’investissement de 1,3 milliard d’euros par an nécessaire pour développer le réseau de fibre optique de Proximus.