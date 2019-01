Priorité? Éviter les licenciements secs

La CEO, Dominique Leroy, a été priée de s’expliquer auprès du Premier ministre sur les menaces de suppressions d’emplois chez Proximus. Dans l’opposition, les réactions ont fusé. Les syndicats sont conviés à une commission paritaire extraordinaire ce jeudi. Le cours de l’action a été suspendu.

Le personnel de Proximus sera fixé ce jeudi sur le sort que la direction lui réserve. Quelque 2.000 emplois seraient menacés sur les 13.000 profils environ que compte l’entreprise. Dès 8h, au siège bruxellois de l’opérateur télécom, se tiendra une commission paritaire extraordinaire (l’équivalent d’un conseil d’entreprise extraordinaire) à l’occasion de laquelle les syndicats seront informés du plan à trois ans de la direction pour "accélérer la transformation" de l’entreprise.

Dénommée #shifttodigital, la nouvelle stratégie – faisant suite à la précédente de Fit for Growth –, devrait permettre, selon Proximus, de préparer l’entreprise "aux défis de l’avenir et à l’accélération de la digitalisation". Ce qui passe par une réflexion sur "comment encore optimiser les coûts afin d’améliorer notre efficacité dans un environnement de marché de plus en plus difficile".

Un point que le conseil d’administration a étudié mardi après-midi, alors qu’il se réunissait au QG de l’opérateur, avant de déboucher sur une fuite quant à ce que ces mots signifiaient: un plan de restructuration.

Informé dans la foulée, le Premier ministre a illico convoqué la patronne de l’opérateur historique – dont l’Etat est actionnaire majoritaire (53,51%) – mercredi pour qu’elle s’explique, taclant au passage le fait d’avoir été "mis devant le fait accompli".

1.900 Après un entretien avec la CEO de Proximus, Kris Peeters a annoncé les chiffres de "1.900 licenciements éventuels" (et "1.250 embauches"), en réponse aux 2.000 initialement évoqués mercredi matin.

Etaient présents à cette réunion, de ce qui nous revient, Charles Michel, Kris Peeters (Emploi, CD&V)), Philippe De Backer (Télécoms, Open Vld), Dominique Leroy et Stefaan De Clerck (président du CA de Proximus). Pour quel résultat? De ce que l’on entend, le monde politique serait resté sur sa faim, faute de réponses à toutes les questions qu’il a pu poser au haut commandement de l’opérateur. Du reste, le Premier dit avoir fait valoir lors de cet entretien qu’il est "extrêmement important à ses yeux d’éviter les licenciements secs".

L’entourage du Premier ajoute que plus de précisions suivront lors de la commission parlementaire qui se tient ce jeudi et au cours de laquelle il sera questionné.

Plus intéressant peut-être, côté précision, à l’issue de cette rencontre, le vice-Premier ministre Kris Peeters a annoncé les chiffres de "1.900 licenciements éventuels et 1.250 embauches", en réponse aux 2.000 emplois possiblement menacés et précédemment évoqués, ajoutant que "tout le monde devra prendre ses responsabilités" désormais.

De son côté, Proximus s’est refusé à confirmer ou infirmer les chiffres qui circulent actuellement, renvoyant à la réunion prévue avec les syndicats ce jeudi, ainsi qu’à un communiqué de presse prévu en début de matinée. Dans l’attente, l’action a été suspendue mercredi, annonçait le matin l’autorité des marchés financiers (FSMA).

La loi Renault ne s'applique pas à Proximus Proximus est une entreprise publique autonome et est, à ce titre, exclue du champ d'application de la loi Renault sur les licenciements collectifs, précise mercredi le SPF Emploi et Concertation sociale. "Proximus est une entreprise publique autonome qui a pris la forme d'une SA de droit public. A ce titre elle est exclue de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. La loi Renault ne s'applique qu'aux entreprises relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968, Proximus en est donc exclue", explique l'administration dans un communiqué.

Syndicats dans l’attente

Côté syndical, le ton était plus à l’incompréhension au lendemain des révélations sur le plan de restructuration de Proximus. Les organisations syndicales ont particulièrement pointé du doigt le manque d’informations mises à leur disposition. "Il aurait été normal que nous soyons convoqués dans la foulée du CA", estime Jean-Claude Philippon, président du groupe SLFP-Proximus. Avant d’ajouter être désormais "dans l’attente" de plus d’éléments.

De son côté, Ben Coremans, de l’ACV-Transcom, insiste que, de surcroît, "Proximus n’est pas une entreprise en difficultés", évoquant même ne pas être habitué à une telle absence de dialogue social ouvert.

Du côté de l’opposition, les réactions n’ont assez logiquement pas tardé mercredi. La première à s’exprimer fut Karine Lalieux, en matinée. La présidente (PS) de la commission l’Infrastructure à la Chambre a annoncé sur Twitter son souhait d’inviter "au plus vite les syndicats et la CEO de Proximus" pour un débat sur la situation dans l’entreprise. Il nous revient qu’entre-temps, la demande a été "approuvée à l’unanimité" par la commission concernée et que l’audition de la patronne, de son conseil d’administration, et des syndicats devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Dans un communiqué, le groupe Ecolo-Groen a indiqué qu’il était favorable à ces auditions. "Un tel plan de licenciement est tout à fait incompréhensible pour une entreprise publique bénéficiaire. Il est dès lors important que la direction de Proximus vienne s’expliquer en urgence devant les parlementaires et que toutes les options soient envisagées afin d’éviter un tel plan social", a commenté le député Ecolo Gilles Vanden Burre. Surtout que de par cette particularité de l’entreprise, "le Parlement dispose de leviers importants dans ce dossier et il doit s’en saisir".

"Inacceptable" était le qualificatif utilisé par le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw. "L’emploi doit passer avant les profits, certainement dans une entreprise comme Proximus, où les pouvoirs publics sont impliqués." L’homme a enfoncé le clou en rappelant "les 7 milliards d’euros de bénéfices engrangés ces 10 dernières années et les 937.000 euros gagnés chaque année par la CEO Dominique Leroy. Elle s’est même plainte, il y a deux ans, qu’elle gagnait moins que d’autres directeurs. C’est là qu’il faut aller chercher l’argent". Le PTB a dénoncé le mouvement de privatisation progressive des entreprises publiques, désormais gérées comme dans le privé. "La politique du jobs, jobs, jobs révèle ce qu’elle est réellement: des cadeaux aux grands actionnaires qui n’entraînent aucune perspective d’emplois durables."

Pour le cdH, c’est le Premier qui doit s’expliquer ce jeudi en plénière. "Prix des communications élevé, dividendes gras et… 2.000 emplois qui pourraient être supprimés. Une équation interpelante. Et problématique", a estimé Catherine Fonck, chef de groupe des démocrates humanistes.