Proximus-Orange, le pacte de la 5G qui va secouer le marché télécom belge

Les deux opérateurs unissent leurs forces pour le déploiement du mobile en mutualisant leurs infrastructures. Une opération d’envergure qui met hors-jeu l’opérateur flamand Telenet.

L’annonce a surpris à peu près tout le monde. Il faut dire qu’elle risque bien de sérieusement bousculer le secteur des télécoms. Convoqués pour une commission paritaire exceptionnelle jeudi en fin d’après-midi, les syndicats de Proximus craignaient une annonce de licenciement. L’objet de la rencontre, "transfert d’activités", avait effectivement de quoi les inquiéter, eux qui sont plutôt sur leurs gardes depuis le lancement du plan de restructuration de Proximus en janvier dernier. Il n’en fut finalement rien. À la place, les dirigeants de l’entreprise ont annoncé une collaboration inédite avec le concurrent Orange.

"Le réseau partagé améliorera la couverture, le nombre consolidé de sites mobiles étant estimé supérieur d’environ 20% au réseau d’accès radio actuel de chaque opérateur pris séparément."

Les deux opérateurs télécoms ont donc décidé d’unir leurs forces dans le déploiement du mobile. D’ici la fin de l’année, ces derniers vont partager leur réseau d’accès mobile. La démarche vise à permettre aux deux entreprises de répondre à la demande croissante des clients en matière de qualité de réseau mobile et d’une meilleure couverture intérieure. Cela permettra également un déploiement plus rapide et plus complet de la 5G en Belgique, dossier ô combien essentiel pour les années à venir. Un réseau mis au commun, c’est forcément l’assurance d’un déploiement plus important sur le territoire. "Le réseau partagé améliorera la couverture, le nombre consolidé de sites mobiles étant estimé supérieur d’environ 20% au réseau d’accès radio actuel de chaque opérateur pris séparément", annonce dans un communiqué Proximus.

Concrètement, une co-entreprise (joint-venture) sera créée, détenue à 50% par chacune des deux entités dans laquelle les employés en charge de l’installation du réseau mobile d’Orange et Proximus travailleront ensemble. L’opération se fera donc sans casse sociale, comme le craignaient les syndicats, puisque les 82 travailleurs du service concerné chez Proximus seront tous transférés dans la nouvelle entité. Du côté d’Orange, aucun chiffre n’est encore annoncé. Une seule politique commune de déploiement sera alors mise en place, de quoi éviter les doublons d’antennes inutiles.

Économie et écologie

De quoi aussi et surtout réaliser de belles économies. Proximus a fait les comptes: la co-entreprise lui permettrait de réaliser des économies annuelles de 35 à 40 millions d’euros à partir de 2024, grâce notamment à "la baisse des frais de location, d’énergie, de réparation et de maintenance, mais aussi des besoins d’investissements pour le déploiement de la 5G, les nouveaux sites et les déménagements de sites", énumère l’opérateur. L’entreprise avance également d’autres avantages, comme une réduction totale de consommation d’énergie d’environ 20%, "ce qui est comparable à la consommation de 10.000 ménages en Belgique".

40 millions L’opération va permettre à Proximus de réaliser des économies annuelles de 35 à 40 millions d’euros à partir de 2024.

Mais avant les économies, une série d’adaptations seront nécessaires. L’investissement initial pour le transfert vers un réseau commun est de l’ordre "de 140 millions d’euros au total sur une période de trois ans (2021-2023)", précise Proximus qui espère néanmoins déjà pouvoir faire quelques économies grâce aux avantages "initiaux du réseau partagé". "Par conséquent, en comparaison avec ses projections autonomes, Proximus estime que le coût additionnel (CAPEX et OPEX) devrait se limiter à environ 75 millions d’euros, répartis entre 2021-2023."

Si l’initiative est une première sur le réseau belge, ce genre de collaboration existe déjà dans d’autres pays. Tel au Royaume-Uni, entre Vodafone et O2. Et en Espagne, où Vodafone s’est associé avec un certain Orange.

Suite du "shift to digital"

Cette annonce est une nouvelle étape importante dans le dossier de restructuration de Proximus, dont les débuts remontent à janvier dernier au moment de l’annonce du plan "shift to digital". Ce projet de réorganisation du télécom a pour ambition de digitaliser la structure semi-publique et faire au passage 240 millions d’euros d’économies.

1.900 postes sur les 13.000 que compte Proximus sont menacés. Le chiffre n’est toutefois pas définitif.

La question la plus sensible concerne évidemment l’emploi. 1.900 postes sur les 13.000 que compte Proximus sont menacés. Le chiffre n’est toutefois pas définitif. En parallèle, 1.250 embauches de profils spécialisés dans l’IT et le marketing digital sont prévues.