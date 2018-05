Proximus, Telenet et Orange Belgium engluées dans un "value trap"

Usure concurrentielle

Et cela risque de ne pas s’améliorer prochainement. "Le marché belge des télécoms stagne avec des tendances faibles souligne Wilton Fry, un analyste de RBC Capital Markets citant la concurrence et la régulation comme causes principales de ce marasme boursier. Et d’enfoncer le clou : "Ce secteur apparaît dans son essence comme étant un 'value trap' classique." Le marché est bas, ajoute-t-il, mais pas assez pour offrir de bonnes raisons de se positionner à l’achat.