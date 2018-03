Proximus avance ses pions dans le secteur de la sécurité aux entreprises

ION-IP est donc une société de sécurité qui offre des services à 500 entreprises de tous secteurs aux Pays-Bas. Elle emploie une vingtaine de spécialistes et experts en sécurité. Elle est surtout connue pour son expertise dans les domaines de la sécurité et de la performance des applications.

"Proximus entend se positionner comme un acteur dans le domaine de la sécurité. L’acquisition d’ION-IP souligne cette ambition et accélère le développement de Proximus sur le marché de la sécurité pour les entreprises", explique la CEO du groupe, Dominique Leroy, qui ajoute: "Face à la prolifération des menaces, à la sophistication toujours plus grande des attaques et à la pression réglementaire croissante en matière de sécurité et de protection des données, les entreprises continueront à augmenter."