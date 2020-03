Proximus baisse son dividende et débarque avec la 5G

Depuis des mois, le 31 mars était entouré en rouge dans l’agenda de Guillaume Boutin, le nouveau CEO de Proximus. Il s'agissait de son premier grand rendez-vous depuis sa prise de fonction. L'objectif était de présenter la nouvelle vision stratégique de l’entreprise . Covid-19 ou pas, impossible pour Guillaume Boutin de reporter l'événement tant la présentation était attendue par le secteur et surtout les investisseurs, restés un poil sur leur faim lors de la présentation des résultats annuels.

"Proximus a l'intention de verser un dividende annuel brut de 1,20 euro par action sur les résultats 2020, 2021 et 2022."

Guillaume Boutin avait déjà laissé paraître quelques éléments sur la direction qu’il souhaitait donner à son entreprise évoquant à chaque sortie médiatique l’ambition de devenir l’opérateur de référence en Europe dans les années à venir. Mais ce mardi, il a surtout été question de dividendes et de 5G.

Politique de dividende d'ici 2022

Le dividende de Proximus restera de 1,5 pour cette année (2019). Il sera toutefois revu à la baisse dès la prochaine année comptable. "Proximus a dès lors l'intention de verser un dividende annuel brut de 1,20 euro par action sur les résultats 2020, 2021 et 2022, ce montant étant à considérer comme un plancher, et à confirmer chaque année par l’assemblée générale. Pour le dividende sur le résultat de 2020, le Conseil d’Administration a l’intention de verser un dividende intérimaire de 0,50 euro par action en décembre, et le solde de 0,70 euro par action en avril de l'année suivante", précise Proximus dans son communiqué.