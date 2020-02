Proximus certainement candidat pour une licence 5G temporaire

Rien de mieux à offrir

Le régulateur propose donc de la mettre à disposition le plus rapidement possible. "Une fois que les candidats se seront manifestés, nous ferons une analyse des demandes. On peut donc espérer une mise à disposition dès l’été", explique Michel Van Bellinghen, le président de l’IBPT. La solution est néanmoins loin d’être idéale et sert surtout à éviter de prendre trop de retard par rapport à la concurrence. "Nous faisons avec les moyens que nous avons. Nous planchons sur cette solution depuis un certain temps. Nous n’avons rien de mieux à offrir pour le moment mais il fallait agir vu que cela n’évoluait plus", explique le président.