Proximus choisit Nokia pour ses tests 5G à Anvers

En attendant l’avancée du dossier et les licences officielles (et provisoires), Proximus a annoncé mardi le lancement de tests au sein du port d’Anvers. L’opérateur y rejoint son concurrent Orange qui a déjà annoncé le lancement de pareils tests il y a quelques semaines. A l’inverse de son concurrent, l’opérateur y travaillera avec Nokia. "Il ne faut pas y voir un désintérêt pour les autres fournisseurs. Nous n’avons pas encore fait notre choix et nous étudions toutes les pistes. Sur notre autre site de test à Haasrode, nous travaillons d’ailleurs avec Huawei", précise le groupe.