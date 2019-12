Proximus convainc la VRT de le suivre dans son projet Pickx

Proximus a annoncé ce lundi avoir signé un contrat avec la chaîne publique flamande VRT concernant la plateforme Pickx . Cette signature est une première pour Proximus qui, suite à l’annonce du lancement de sa plateforme, avait été largement critiqué par les chaînes télévisées . L’opposition entre l’opérateur et les différents médias portait sur le principe même du fonctionnement de Pickx, censé "répondre à l'évolution des modes de consommation des médias". Ce premier accord signale une désescalade dans les tensions opposant les chaînes de télévision et Proximus.

Fin de la télé linéaire

Une "expérience enrichie" pour les téléspectateurs

La VRT est la première à avoir sauté le pas. "Nous sommes particulièrement enchantés d'avoir conclu un accord de collaboration enrichi avec un acteur majeur tel que la VRT ", explique Guillaume Boutin dans un communiqué. "Nous sommes convaincus que Proximus, la VRT et ses différentes marques renforceront l’écosystème local à travers cette collaboration. Les clients pourront ainsi profiter, sur Proximus Pickx, d’une expérience télévisuelle enrichie, à tout moment, où et quand ils le souhaitent", poursuit-il.

De son côté, Paul Lambrecht, l’administrateur délégué de la VRT, espère bien que la nouvelle plateforme permettra de mettre en avant ses contenus propres. "La VRT entend pouvoir proposer à tous les Flamands une offre optimale, dans des conditions aussi conviviales que possible. Cette nouvelle collaboration renforcée avec Proximus permettra au consommateur de trouver encore plus vite et encore plus aisément notre offre sur Proximus, où et quand il le souhaite", explique-t-il.