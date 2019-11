Proximus démarre l'implémentation de son plan "shift to digital"

Le conseil d’administration de Proximus a décidé ce mercredi à l'unanimité de démarrer la mise en œuvre de son plan de transformation "shift to digital".

Ce mercredi, le plan de transformation de Proximus "shift to digital", pour lequel les négociations avec les organisations syndicales étaient en cours depuis quelques mois, a été soumis pour validation à la Commission Paritaire. Avant même le vote, le résultat était déjà connu. Comme annoncé, la CGSP et la CSC ont voté ‘contre’ le texte. Malgré le soutien des libéraux de la SLFP, la direction n’a donc obtenu que 11 voix sur 18, insuffisant pour obtenir le quorum des 2/3 et faire passer le texte.