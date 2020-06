Proximus et Belfius annoncent un partenariat inédit

L’opérateur et la banque travailleront ensemble dès l'année prochaine. Proximus proposera des services bancaires sur son app et inversement.

L’accord est historique. Il est aussi peu banal puisqu’il concerne deux des plus grandes entreprises du pays, de secteurs complètement différents. Proximus et Belfius ont annoncé ce vendredi leur intention de mutualiser leurs efforts dans le développement de leur offre digitale.

Il sera donc bientôt possible de bénéficier de services de l’opérateur télécom sur l’application bancaire et inversement. Concrètement, Belfius fournira à Proximus une néo-banque propre. "Il s’agira d’une offre pour toute la famille et uniquement digitale", assure Guillaume Boutin. "Il n'y aura pas de nouvelle structure juridique supplémentaire. La Banque nationale a été informée ainsi que la FSMA. La volonté était de garder autant d'agilité que possible", précise Marc Raisière.

La bataille du premier écran

Bien que l’annonce donne le sourire aux deux CEO, elle fut accueillie avec plus de scepticisme par les analystes qui attendent plus d’informations avant de vraiment se prononcer. "Le lancement commercial est prévu dans six mois, on ne va pas révéler notre sauce secrète avant", sourit Guillaume Boutin, visiblement peu inquiet. "Ce n’est pas le genre des analystes de donner leur avis sur une telle annonce. On sera jugé sur les résultats".