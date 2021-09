Proximus et Besix s'allient pour s'emparer d'une start-up belge

Besix veut proposer les solutions d'i.Leco à tous ses clients le plus rapidement possible.

Proximus et Besix rachètent i.Leco pour proposer aux entreprises des solutions pour améliorer la transition énergétique de leurs bâtiments. Pour Proximus, c'est une nouvelle diversification.

"Aug∙e est une plateforme qui connecte le bâtiment physique à une série d'applications digitales utiles." Jan Van Steirteghem General Manager Europe de Besix Group

Proximus compte une nouvelle corde à son arc. L'opérateur Télécom national a rendu publique sa dernière acquisition, qui s'intègre dans sa stratégie de diversification. Après un partenariat inédit dans le secteur bancaire avec Belfius et après une tentative remarquée d'intégrer l'esanté avec Doktr, Proximus fait une incursion dans l'immobilier et l'énergie. Trouver un partenaire dans le secteur était assez évident, puisque Besix est, depuis 2018, l'une des entreprises partenaires de Proximus sur différents projets, pour la plupart technologiques. Ensemble, les deux grandes entreprises ont sondé le marché de la transition énergétique à la recherche d'une start-up innovante dans laquelle investir. Ils ont jeté leur dévolu sur i.Leco, une start-up flamande qui a développé un logiciel et plusieurs solutions intelligentes pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

Augmentation de capital et rebranding

60% Proximus et Besix possèdent 60% de la nouvelle structure baptisée "Aug∙e".

Besix et Proximus ne se contentent pas de prendre 30% chacun de la start-up, ils en font une "une plateforme d'applications pour bâtiments intelligents combinant leurs expertises respectives dans les secteurs du bâtiment, des TIC et de l'énergie" baptisée "aug.e", d'après le communiqué commun des deux entreprises belges. Sans oublier une augmentation de capital "significative", mais dont le montant n'a pas été dévoilé. "Aug∙e est une plateforme qui connecte le bâtiment physique à une série d'applications digitales utiles. Elles permettent aux utilisateurs et aux gestionnaires des installations d'optimiser leur consommation d'énergie et de réduire leur empreinte carbone", détaille Jan Van Steirteghem, General Manager Europe de BESIX Group.