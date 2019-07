Proximus lance les hostilités avant la décision de l'IBPT

Dominique Leroy a fait une sortie remarquée dans un dossier loin d’être bouclé. Les enjeux ? Les prix d’accès au câble Telenet et le potentiel de la fibre optique de Proximus.

Dominique Leroy, CEO de Proximus, n’a pas voulu attendre cette date et a pris les devants de manière frontale. Elle réclame une réglementation équitable qui permettra à Proximus de déployer son réseau de fibre optique dans les prochaines années. L’IBPT décidera en septembre les tarifs d’accès au réseau de fibre optique de Proximus qui représente plus de 3 milliards d’investissements pour l’opérateur. L’accès au câble Telenet et les prix d’accès au réseau de fibre optique sont deux dossiers distincts, mais ils se retrouvent associés bien malgré eux.