Proximus maintient ses prévisions pour 2020

Proximus a publié ce jeudi matin ses premiers résultats de l’année. Sans réelle surprise, la communication est largement dominée par l’influence du Covid-19 sur les résultats de l’opérateur. Au niveau client, les chiffres sont en légère hausse. Le nombre d’ abonnés TV et mobiles est en augmentation avec respectivement une hausse de 1.000 clients et 30.000 cartes vendues . Du côté de l’ internet fixe , la hausse se limite également à un millier de nouveaux utilisateurs , mais Proximus annonce que, selon ses estimations, 7.000 clients n’ont pas pu bénéficier d’une installation, suite au confinement.

Impact des gestes commerciaux sur le chiffre d'affaires

Et le Covid-19 dans tout ça? Il se ressentira essentiellement plus tard, selon Guillaume Boutin. "L'impact financier sur nos activités est resté limité jusqu'ici, les effets de la crise sanitaire n'ayant commencé à se faire sentir que durant la seconde moitié du mois de mars", explique le patron de Proximus. "L'impact du Covid-19 sur le chiffre d'affaires provient en partie des gestes commerciaux offerts proactivement par Proximus à ses clients durant cette période de confinement, notamment l'augmentation gratuite du volume de données mobiles, les appels gratuits vers le réseau fixe au départ des réseaux fixe et mobile et un accès élargi au contenu".