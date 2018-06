Proximus, passeur de connectivité pour les supporters présents en Russie via Bics

La filiale internationale de Proximus est prête pour l’événement sportif de l’été. Après tout, rien d’anormal. C’est son métier que de transporter la voix, les SMS et la data d’opérateur à opérateur dans le monde entier. 25% du roaming mondial passe par chez elle.

À quelques jours à peine du coup d’envoi de la Coupe du monde de football en Russie, il faut que tout roule. Les équipes s’activent donc en coulisse pour s’assurer qu’aucun faux bond ne se produira lors de l’événement sportif de l’été. "Nous avons renforcé tous les liens et mis en place des équipes dédiées pour être sûrs d’absorber les pics de trafic", explique l’homme qui nous accueille dans cet immense bâtiment souvent méconnu des piétons qui passent pourtant devant au quotidien.

Derrière d’épaisses portes de verre, c’est tout un monde de connectivité qui se cache en plein cœur de Bruxelles, au Sablon. Un hub mondial qui connecte entre eux près de 700 opérateurs fixes et mobiles et emploie 550 personnes environ pour en garantir le bon fonctionnement.

Bienvenue chez Bics (pour "Belgacom International Carrier Services", à l’époque), filiale internationale de Proximus, chargée, entre autres, de gérer le transport de la voix, des SMS et de la data d’un opérateur à un autre lorsqu’un client utilise son GSM à l’étranger. "Notre QG est à Bruxelles, mais nos clients sont partout. L’on peut estimer que 25% du roaming mondial passe par chez nous, se félicite Daniel Kurgan, CEO. Un nombre plutôt en hausse."

De nombreux défis

Une bonne nouvelle pour cet acteur belge à l’envergure mondiale, mais qui n’empêche que les défis à relever sont nombreux. Tout d’abord, celui de la voix, c’est-à-dire les appels téléphoniques classiques, et des SMS, en perte de vitesse depuis quelque temps déjà, face à la montée en puissance des services tels que WhatsApp ou Skype. Si les volumes sont importants, les marges sont minimes. "Nous résistons bien parce que nous avons une grosse part de marché", dit le CEO.

Ensuite, vient celui de la concurrence. Si certains acteurs jettent l’éponge face à cette tendance baissière des activités historiques, comme les géants des télécoms que sont AT & T et Verizon par exemple, ceux qui persistent sur le marché deviennent de plus en plus agressifs. Pour autant, "il n’y a pas un seul opérateur télécoms sérieux qui n’est pas client chez nous", sourit le patron, avant d’ajouter qu’une consolidation est possible aujourd’hui, mais que personne n’a encore pris les devants.

Enfin, reste la 5G où Bics souhaiterait pouvoir capitaliser sur son leadership mondial en roaming 3G et 4G, parce que ses clients ne vont pas tarder à lui demander une solution en la matière. "On va la développer, indique Daniel Kurgan, mais ce serait bien que l’on puisse amener une empreinte européenne. Pour cela, il faudrait qu’il existe un service actif et commercial en la matière."

Et c’est là que le bât blesse. Pour l’heure, seul le flou englobe le dossier 5G sur le Vieux continent. Pourtant, "ce serait bien qu’en Europe, on arrive à mettre en place un écosystème qui stimulera l’investissement en la matière", évoque le patron. "Parce que même si nous sommes actifs au niveau global, il n’y a rien à faire, nous sommes quand même européens. Dès lors, ce sera moins facile de se positionner comme le fournisseur leader de roaming 5G entre la Corée, le Japon et Taïwan… On va essayer, mais c’est quand même moins évident que de commencer par la France, la Belgique, l’Angleterre ou l’Allemagne."

Partenaire des Gafa

Conscient des défis à relever dans son activité historique, Bics a décidé l’an passé d’aller voir ailleurs en rachetant l’américain TeleSign, spécialiste de l’authentification et de l’identification mobile, pour 230 millions de dollars. Une opération qui a permis à l’entreprise d’enregistrer un ebitda en hausse de 5,1% au premier trimestre par rapport à la même période l’an passé, alors en recul de 6,4% comparativement à 2016.

Oui, mais qui "nous a aussi permis de mieux nous faire connaître sur le marché des entreprises digitales (lire les Facebook, Google, Uber,… NDLR) où nous voulions peser plus qu’auparavant", ajoute Daniel Kurgan. "TeleSign y est particulièrement bien implanté (travaillant par exemple pour 20 des 25 plus grands noms du secteur et générant environ 100 millions de dollars de chiffre d’affaires par an, NDLR)" avec une solution de "2-factor authentification", permettant, par exemple, de sécuriser son compte Facebook en ajoutant un code reçu par SMS en plus de son mot de passe.