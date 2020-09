Proximus réfléchit à l'avenir de sa filiale en mobilité intelligente

Acquisition gagnante

Et pour cause, Be-mobile – où Proximus est désormais monté à plus de 90% du capital, le restant étant aux mains du CEO – est un acteur de pointe dans des métiers qui le sont tout autant. Son savoir-faire va de l'automobile, via les systèmes et les applications de navigation (dont Touring Mobilis), à la gestion de trafic et de parkings intelligents. S'ajoute à cela la gestion de péages dynamique (pour les poids lourds en Belgique et en Allemagne) et de flottes.