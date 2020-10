Proximus repasse en mode confinement et réfléchit à un déménagement

"Nous allons évaluer le meilleur scénario d’un point de vue immobilier pour créer, à Bruxelles, un vrai 'Campus Proximus': plus petit, plus vert, et mieux adapté à la collaboration."

Dès lundi, l’ensemble de ses magasins seront fermés . Proximus proposera également plusieurs services complémentaires, comme ce fut le cas à partir du mois de mars dernier. "Nous avons décidé de supprimer les limites de téléchargement sur tous nos produits internet fixes résidentiels et de continuer la distribution de codes d'accès wi-fi gratuits aux élèves et aux étudiants qui n’ont pas internet à la maison ", explique Guillaume Boutin dans un communiqué de presse.

À la recherche d’un "campus vert"

L’autre grande annonce matinale concerne la réflexion officiellement entamée autour de l’environnement de travail . Le Covid-19 ayant particulièrement affecté la manière de fonctionner de l’opérateur, un possible déménagement hors des fameuses tours installées à côté de la gare du Nord à Bruxelles ne semble plus impossible.

Sans l’évoquer directement, le patron explique "évaluer le meilleur scénario d’un point de vue immobilier pour créer, à Bruxelles, un vrai 'Campus Proximus': plus petit, plus vert, et mieux adapté à la collaboration et aux contacts formels ou informels. Ce projet nous permettra, par la même occasion, de réduire considérablement notre empreinte carbone tout en bénéficiant d'avantages financiers."