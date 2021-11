Proximus se cherche un allié pour sa pépite TeleSign

"TeleSign est dans une phase de très forte croissance. Le challenge sera de parvenir à suivre", évoquait Guillaume Boutin, CEO de Proximus , en avril dans ces pages. Pour autant, l'ambition était affichée pour le spécialiste californien de l'authentification racheté en 2017 pour la bagatelle de 230 millions de dollars (202 millions d'euros): "on veut en faire une licorne (soit une startup valorisée à plus d'un milliard de dollars, NDLR) et nous allons y parvenir".