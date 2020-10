Proximus se dote d’une nouvelle convention collective de travail

La nouvelle convention d'une nonantaine de points ne contient "que des éléments positifs, et qui découlent directement de demandes syndicales", assure Jean-Claude Philippon, le président du SLFP Proximus, visiblement satisfait de la nouvelle relation nouée avec les équipes de Guillaume Boutin. "Nous sentons la différence par rapport aux relations avec Dominique Leroy. Les échanges avec le management sont positifs, et on sent la volonté d’insuffler de la transparence", ajoute-t-il.