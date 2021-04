Proximus se lance dans la production télé

Il parait qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Proximus testera l'adage dès ce jeudi avec le lancement de Pickx+, une nouvelle chaine. Cette dernière remplacera Movies & Series , disponible dans trois packs à la demande. La nouvelle chaine sera un mix de contenus internationaux, sportifs et de productions propres. Une première pour l'opérateur qui s'appuiera sur des shows développés par son département Proximus Media House.

La programmation flamande est déjà bien établie avec notamment des émissions présentées par Saartje Vandendriessche et Ianthe Tavernier, deux personnalités bien connues au nord du pays. Le lancement au sud pays se fera plus timidement, Proximus n'ayant pas encore trouvé les personnalités qui porteront ses nouvelles émissions. Il faudra attendre donc septembre pour voir les émissions francophones made in Proximus s'installer sur les ondes.