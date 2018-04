Proximus teste la 5G en live avec Huawei

L'opérateur télécom Proximus s'est associé avec le géant chinois Huawei pour déployer temporairement l'internet mobile ultra-rapide sur le sol belge. Résultat, une vitesse de transfert 6,5 fois plus importante a pu être atteinte qu'avec la 4.5G, signe de l'amélioration technologique en vue.

La 5G se fait chaque jour plus concrète. Dernier exemple en date, un test mené avec succès sur le sol belge, à Haasrode (Louvain) . L’internet mobile ultra-rapide déployé pour l’occasion a permis d’atteindre des vitesses de transfert de quelque 2,94 Gbps , là où la 4.5G (version améliorée de la 4G) introduite en février de l’année dernière par l’auteur de ce test grandeur nature rendait le surf possible à du 450 Mbps, soit 6,5 fois moins que l’amélioration notable permise par ici ce développement de nouvelle générations.

Ces tests sont d’une grande valeur pour nous, car ils nous offrent des informations précieuses sur les avantages que la 5G apportera aux entreprises et aux consommateurs en Belgique

Si un premier test en intérieur avait déjà eu lieu en novembre 2016 au siège de Proximus, atteignant des débits de l'ordre de 70 Gbps en labo, "le fait que les spécifications (toujours en cours d’élaboration par les autorités compétentes, NDLR) de la 5G deviennent chaque jour plus claires nous permet d'explorer de nouvelles possibilités", explique Geert Standaert, Chief Technology Officer de Proximus, notamment in situ. "Ces tests sont d’une grande valeur pour nous, car ils nous offrent des informations précieuses sur les avantages qu'elle apportera aux entreprises et aux consommateurs en Belgique".