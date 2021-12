Proximus va introduire sa pépite Telesign en bourse

La filiale californienne Telesign, achetée en 2017 par Proximus, sera combinée à une société de type chèque en blanc (Spac). La SFPI et d'autres investisseurs monteront à bord.

Deux semaines plus tard, le deal est plié . La pépite californienne de l'authentification achetée en 2017 pour la bagatelle de 230 millions de dollars rejoindra la bourse en s'associant au Spac - du nom de ces sociétés de type chèque en blanc - North Atlantic Acquisition Corporation . Les actions ordinaires de la nouvellement nommée TeleSign Inc. - valorisée pas moins de 1,3 milliard de dollars (1,15 milliard d'euros) - seront négociées sur le Nasdaq .

Du reste, l’opération permet la levée d'environ 487 millions de dollars pour la filiale de l'opérateur, en ce compris un investissement privé en actions publiques (PIPE) de 107,5 millions de dollars par le bras financier de l'État qu'est la SFPI, Finance&invest.brussels et un groupe d’investisseurs belges dont le nom n'a pas filtré. Objectif? Soutenir la croissance , alors que la société estime que son marché exploitable total passera de 18 milliards de dollars en 2019 à environ 55 milliards en 2024.

Une "évolution rapide"

"Une introduction en bourse est la voie la plus logique pour permettre à la société de réaliser son plein potentiel"

"Depuis son intégration au groupe Proximus, TeleSign a connu une évolution rapide pour devenir un acteur de premier plan dans le domaine de l’authentification sécurisée et de l’identité digitale. Je suis convaincu qu’une introduction en bourse est la voie la plus logique pour permettre à la société de réaliser son plein potentiel et créer de la valeur supplémentaire pour les actionnaires de Proximus", a déclaré Guillaume Boutin, CEO de Proximus, qui s'est fait accompagner par Morgan Stanley dans l'opération.